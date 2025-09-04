x
04 сентября 2025
|
последняя новость: 18:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 сентября 2025
|
04 сентября 2025
|
последняя новость: 18:37
04 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

В Умани продолжается подготовка к празднику Рош а-Шана

время публикации: 04 сентября 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 18:08
В Умани продолжается подготовка к празднику Рош а-Шана
Chaim Goldberg/Flash90

В Умани продолжается подготовка к празднику Рош а-Шана, на который ожидается приезд более 50 тысяч паломников. Главный раввин города, раввин Яаков Джан, проводит встречи с представителями дипломатических и государственных структур, а также обращается к приезжающим с важными предупреждениями.

Недавно раввин принял у себя посла Израиля на Украине Михаэля Бродского. Во время встречи обсуждалась координация действий и готовность к приему большого количества гостей. Отдельная встреча состоялась также с руководством местной полиции и представителями израильской полиции, которые рассказали о планах по обеспечению безопасности в районе могилы рабби Нахмана и в городе в целом.

Параллельно раввин Яаков Джан распространил просьбу строго воздерживаться от ввоза в Украину любых веществ, которые могут быть классифицированы как наркотические или запрещенные, включая лекарства и сигареты с примесями. По его словам, в прошлом году уже имели место задержания паломников, что привело к неприятным последствиям для них и их семей.

По словам участников встреч, все задействованные стороны – израильские представители, украинские власти и община брацлавских хасидов – прилагают усилия для того, чтобы праздник прошел в атмосфере порядка и безопасности.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 августа 2025

Мири Регев распорядилась отменить "тихие часы" в аэропорту в период паломничества в Умань