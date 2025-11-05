Сатмарский ребе выступил против торжеств под хупой: "Чем длиннее парик – тем больше оркестр"

Сатмарский ребе, равин Аарон Тейтельбаум, выступил против растущей тенденции превращать церемонии под хупой в музыкальные шоу. Выступая перед 1500 ешиботниками в хасидском поселке Кирьяс-Джоэль, ребе сказал: "Хупа – это святое и важное событие, а не сцена для выступлений. Сегодня наблюдается ужасная распущенность: чем длиннее парик [у невесты], тем больше оркестр".

Ребе подчеркнул, что хупа уподобляется Йом-Кипуру для жениха и невесты, которые постятся в этот день: "Это не время для веселья и песен. Все эти новшества пришли из Америки, и их нужно прекратить. Мы должны возвращаться к традиционным еврейским церемониям – скромным, проникнутым святостью".

Он завершил обращение призывом: "Я прошу всех музыкантов и певцов – перестаньте устраивать эти представления под хупой. Я хочу видеть еврейскую, святую хупу, а не шоу в американском стиле".