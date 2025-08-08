Время зажигания субботних свечей 8 августа 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:54, 20:09

Тель-Авив – 19:10, 20:12

Хайфа – 19:05, 20:13

Беэр-Шева – 19:03, 20:10

Эйлат – 18:59, 20:06

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ваэтханан":

Моше рассказывает народу Израиля о своей мольбе к Всевышнему – разрешить ему войти в Землю Израиля. Однако Б-г отказал ему и повелел лишь взойти на вершину горы, чтобы оттуда взглянуть на Святую Землю.

Продолжая "повторение Торы", Моше напоминает об исходе из Египта и о даровании Торы на горе Синай, подчеркивая уникальность этих событий в истории человечества: "Бывало ли когда-либо такое великое дело, или слышано ли подобное? Слышал ли народ голос Б-га, говорящего из огня, и остался в живых? Это было открыто тебе, чтобы ты знал: Г-сподь есть Б-г, нет другого, кроме Него".

Он также пророчествует, что в будущем еврейский народ отступит от верности Б-гу, станет поклоняться идолам, за что будет изгнан из своей земли и рассеян среди других народов. Но там, в изгнании, народ вновь будет искать Б-га и вернётся к исполнению Его заповедей.

В этой главе содержится также повторение Десяти Заповедей и отрывок "Шма, Исраэль" – провозглашение основ еврейской веры: единства Б-га ("Слушай, Израиль: Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь один!"), любви к Творцу, заповеди изучать Его Тору и передавать её детям, а также повеление возложить "эти слова" в виде тфилин на руку и голову и написать их на косяках дверей – в мезузах.