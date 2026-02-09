x
Зять раввина Овадии Йосефа: ашкеназская община поражена расизмом, а Мессия будет сефардом

время публикации: 09 февраля 2026 г., 17:10 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 17:12
Зять раввина Овадии Йосефа: ашкеназская община поражена расизмом, а Мессия будет сефардом
Chaim Goldberg/Flash90

В эфире радиостанции "Коль ба-рама" раввин Аарон Бутбуль, зять покойного духовного лидера партии ШАС Овадии Йосефа, в ходе обсуждения этнической сегрегации при заключении браков, обвинил ашкеназов-ультраортодоксов в расизме.

Поводом для высказываний стал вопрос слушательницы – учительницы из религиозно-национального сектора. Она поинтересовалась, как объяснить ученикам, почему в ультраортодоксальной среде почти не встречаются браки между представителями ашкеназской и сефардской общин. Раввин Бутбуль ответил: "Ашкеназская община – расистская, и с этим ничего не поделаешь", – заявил он.

В качестве положительного примера раввин привел религиозных сионистов: по словам Бутбуля, им удалось практически полностью стереть этнические границы. Раввин Аарон Бутбуль также похвалил движение ХАБАД, отметив, что там дискриминация по происхождению практически отсутствует.

"Ультраортодоксальный сектор застрял в этом вопросе. Очевидно, порядок наведет только Машиах (Мессия), когда придет", – сказал раввин, добавив прогноз: "Кстати, Машиах, скорее всего, тоже будет сефардом. Я в этом уверен".

