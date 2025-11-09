Редактор ультраортодоксальной газеты: "Если все будут изучать Тору, 15 солдат победят врагов"

В пятничном приложении к газете "Макор ришон" опубликовано интервью с главным редактором ультраортодоксальной газеты "Ятед Неэман" Исраэлем Фридманом. Фридман утверждает, что изучение Торы обеспечивает защиту Государству Израиль. По его словам, если армии не хватает солдат, то нужно не призывать ешиботников, а укрепить изучение Торы, и тогда "15 пожилых солдат победят все войны".

Герой интервью считает, что армия – неподходящее место для ультраортодоксальных юношей из-за светской и прогрессивной повестки ЦАХАЛа. Религиозных сионистов, совмещающих службу и учебу, он критикует, заявляя, что если бы они по-настоящему верили, что Тора защищает и спасает, они не прекращали бы ее изучение во время войны. Для Фридмана такой поступок равносилен тому, как если бы пилот покинул кабину истребителя, чтобы воевать в пехоте.

Ключевой элемент мировоззрения Фридмана – радикальное разделение между "еврейским народом" (за сохранение которого, по его словам, отвечают ультраортодоксы посредством изучения Торы) и "израильским народом" (который занимается физической защитой государства). Он заявляет, что в сохранении еврейского народа нет равенства в несении бремени, и соответствующий вклад вносят только ультраортодоксы.

Исраэль Фридман заявляет о своей "галутности" (принадлежности к евреям диаспоры). Он видит себя частью вечного, аутентичного еврейского народа, чья идентичность определяется религией, а не национальными атрибутами вроде территории или языка. Он противопоставляет это сионистскому проекту создания "нового еврея". Он оправдывает появившуюся в "Ятед неэман" публикацию обращения к арабам на арабском языке с призывом не путать ультраортодоксов с теми, кто поднимается на Храмовую гору. Фридман называет это частью ультраортодоксальной дипломатии – чтобы выжить, не дразнить врага и не превращать национальный конфликт в религиозный.

Фридман выражает разочарование в политическом союзе с правыми, включая Нетаниягу. По его словам, правые политики не оправдали доверия в защите самого ценного для ультраортодоксов – учащихся ешив. Он намекает, что в будущем ультраортодоксальные партии могут изменить свою политическую поддержку, если того потребуют "великие мудрецы Торы".