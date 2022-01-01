Wafa: израильские военные обстреляли цели в секторе Газы с суши и с моря

Официальное агентство палестинской администрации Wafa заявляет, что в субботу, 1 января, израильские военные обстреляли из крупнокалиберных пулеметов цели восточнее деревни Карара (к северу от Хан-Юниса, южная часть сектора Газы). Огонь велся со стороны пограничного перехода "Кисуфим", говорится в сообщении.

Wafa также уведомляет, что катера ВМС ЦАХАЛа обстреляли рыбацкие лодки в море около города Газа.

Очевидно, речь не идет об ответных действиях ЦАХАЛа после ракетного обстрела Тель-Авива из сектора Газы. Стрельба в приграничных зонах, скорее всего, носила предупредительный характер.