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NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 января 2022 г., 14:31

Wafa: израильские военные обстреляли цели в секторе Газы с суши и с моря

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Wafa: израильские военные обстреляли цели в секторе Газы с суши и с моря

Официальное агентство палестинской администрации Wafa заявляет, что в субботу, 1 января, израильские военные обстреляли из крупнокалиберных пулеметов цели восточнее деревни Карара (к северу от Хан-Юниса, южная часть сектора Газы). Огонь велся со стороны пограничного перехода "Кисуфим", говорится в сообщении.

Wafa также уведомляет, что катера ВМС ЦАХАЛа обстреляли рыбацкие лодки в море около города Газа.


Очевидно, речь не идет об ответных действиях ЦАХАЛа после ракетного обстрела Тель-Авива из сектора Газы. Стрельба в приграничных зонах, скорее всего, носила предупредительный характер.

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