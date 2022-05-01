В Ираке конфискована рекордная партия каптагона – "наркотика террора"

Полиция Ирака провела операцию против торговцев наркотиками. В ходе рейда на склад, расположенный на юго-западе Багдада, было конфисковано 6,2 миллиона таблеток каптагона, который часто называют "наркотиком террора".

Арестованы семь человек, четверо из которых граждане других государств. Согласно материалам следствия, таблетки были предназначены для продажи в самом Ираке, прежде всего – в столице.

В ходе другой операции арестованы три человека, у которых изъято шесть килограммов гашиша. Обе группы арестованных дали показания о связях с международными группировками торговцев наркотиками.

Террористические группировки часто используют каптагон для финансирования своей деятельности. Его крупнейший производитель – Сирия. В апреле 2021 года в Саудовской Аравии была конфискована партия в 5,3 миллиона таблеток, спрятанных в фруктах из Ливана.