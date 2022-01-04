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NEWSru.co.il :: Ближний Восток4 января 2022 г., 16:27

В Ираке атакованы базы, где дислоцируются американцы

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В Ираке атакованы базы, где дислоцируются американцы

Ираские СМИ сообщают о ракетном ударе, нанесенном по военной базе, на которой дислоцируются американские войска. Можно предположить, что атака приурочена ко второй годовщине ликвидации командующего подразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Утром 4 января поддерживаемые Ираном шиитские боевики предприняли попытку атаки авиабазы "Айн аль-Асад", расположенной в 150 километрах к северу от Багдада. Несколько беспилотных летательных аппаратов были сбиты.

Напомним, что Сулеймани, координировавший военные действия режима аятолл за пределами Ирана и создавший глобальную террористическую сеть, был ликвидирован 3 января 2021 года в международном аэропорту Багдада.


В ответ Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по базе "Айн аль-Асад". В Иране утверждали, что было выпущено около 30 ракет. Первоначально сообщалось, что пострадавших нет, но потом выяснилось, что у десятков американских военнослужащих контузии.

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