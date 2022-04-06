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NEWSru.co.il :: Ближний Восток6 апреля 2022 г., 16:12

Палестинский адвокат подал во французский суд на компанию NSO

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Палестинский адвокат подал во французский суд на компанию NSO

Палестинский юрист Салах Хамури, у которого есть и французское гражданство, подал во французский суд иск против израильской компании NSO – производителя шпионской программы Pegasus.

Хамури заявляет, что взлом его телефона с помощью программного обеспечения NSO был незаконным. Он подчеркивает, что речь идет о нарушении принципа на адвокатскую конфиденциальность.

В настоящий момент Хамури отбывает четырехмесячный административный арест в израильской тюрьме, после того, как суд военного трибунала постановил, что он представляет террористическую угрозу.


Хамури – сотрудник Центра помощи палестинским заключенным "Адамир", который признан в Израиле террористической организацией. Израильские власти заявляют, что он также является активистом группировки "Народный фронт освобождения Палестины".

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