Палестинский адвокат подал во французский суд на компанию NSO

Палестинский юрист Салах Хамури, у которого есть и французское гражданство, подал во французский суд иск против израильской компании NSO – производителя шпионской программы Pegasus.

Хамури заявляет, что взлом его телефона с помощью программного обеспечения NSO был незаконным. Он подчеркивает, что речь идет о нарушении принципа на адвокатскую конфиденциальность.

В настоящий момент Хамури отбывает четырехмесячный административный арест в израильской тюрьме, после того, как суд военного трибунала постановил, что он представляет террористическую угрозу.

Хамури – сотрудник Центра помощи палестинским заключенным "Адамир", который признан в Израиле террористической организацией. Израильские власти заявляют, что он также является активистом группировки "Народный фронт освобождения Палестины".