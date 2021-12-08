Драка в парламенте Турции

В парламенте Турции представители правящей Партии справедливости и развития вступили в потасовку с депутатами от оппозиционной Народно-республиканской партии.

Представитель оппозиции Эркан Айдын задал вопрос находившемуся в зале министру внутренних дел Сулейману Сойлу, почему тот пользовался самолетом бизнесмена Сезгина Барана Коркмаза, впоследствии бежавшего из Турции из-за уголовного преследования и арестованного в Австрии.

Сподвижник президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что Айдын лжет. Народные избранники вступили в перепалку, а затем начали обмениваться ударами.