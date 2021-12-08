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NEWSru.co.il :: Ближний Восток8 декабря 2021 г., 14:22

Драка в парламенте Турции

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Драка в парламенте Турции

В парламенте Турции представители правящей Партии справедливости и развития вступили в потасовку с депутатами от оппозиционной Народно-республиканской партии.

Представитель оппозиции Эркан Айдын задал вопрос находившемуся в зале министру внутренних дел Сулейману Сойлу, почему тот пользовался самолетом бизнесмена Сезгина Барана Коркмаза, впоследствии бежавшего из Турции из-за уголовного преследования и арестованного в Австрии.

Сподвижник президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что Айдын лжет. Народные избранники вступили в перепалку, а затем начали обмениваться ударами.


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