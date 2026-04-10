Ближний Восток

Первый раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном состоится 14 апреля

США
Ливан
Израиль
время публикации: 10 апреля 2026 г., 20:05 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 20:16

Первый раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном состоится в ближайший вторник, 14 апреля, в Вашингтоне, в здании Госдепартамента США. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По имеющимся данным, стороны будут представлены на уровне послов в США. Ливанскую делегацию возглавит Нада Хамаде-Моавад, израильскую – Йехиэль Лейтер. Посредником на встрече выступит посол США в Бейруте Мишель Исса.

В рамках подготовки к очному этапу уже сегодня проходит трехсторонняя телефонная конференция при участии советника Госдепартамента Майка Нидэма.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу подчеркнул, что Израиль стремится начать диалог в кратчайшие сроки. Главными условиями Иерусалима на повестке дня остаются разоружение "Хизбаллы" и подписание полноценного мирного договора. На данный момент канцелярия главы правительства воздерживается от официальных комментариев по поводу графика встреч в Вашингтоне.

Нетаниягу отдал распоряжение о начале прямых переговоров с Ливаном