Израиль

Нетаниягу отдал распоряжение о начале прямых переговоров с Ливаном

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Биньямин Нетаниягу
Хизбалла
время публикации: 09 апреля 2026 г., 18:43 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 19:39
Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

В четверг, 9 апреля, канцелярия премьер-министра распространила заявление Биньямина Нетаниягу, в котором он говорит о решении начать прямые переговоры с Ливаном.

"В связи с неоднократными обращениями Ливана о начале прямых переговоров с Израилем, вчера на заседании кабинета министров я распорядился в кратчайшие сроки начать прямой переговорный процесс с Ливаном. Переговоры будут сосредоточены на разоружении "Хизбаллы" и урегулировании мирных отношений между Израилем и Ливаном. Израиль приветствует сегодняшний призыв премьер-министра Ливана к демилитаризации Бейрута", – говорится в заявлении.

Источник в Иерусалиме сообщил телеканалу "Кешет-12", что переговоры начнутся в ближайшие дни. По информации Jerusalem Post, переговоры возглавит посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. При этом сайт Ynet написал, что переговоры начнутся на следующей неделе в Вашингтоне.

Телеканал NBC передал, что президент США Дональд Трамп попросил Нетаниягу уменьшить интенсивность атак в Ливане. Эта просьба прозвучала во время состоявшегося в среду, 8 апреля, телефонного разговора.

Израильские СМИ цитируют источник в Иерусалиме, который заявил, что переговоры с Ливаном будут вестись на фоне операции ЦАХАЛа.

Источник в Вашингтоне сообщил CNN, что решение о начале переговоров с Ливаном Нетаниягу принял по просьбе президента Трампа.

