Премьер-министр Ирака сместил комбригов "Катаиб Хизбалла"

Власти Ирака ужесточают позицию в отношении "Сил народной мобилизации", объединения шиитских группировок, номинально входящих в состав иракской армии, однако на деле связанных с иранским режимом.

Наиболее радикальной из них считается "Катаиб Хизбалла", периодически обстреливающая американские базы в Ираке. Ее боевики формируют 45-ю и 46-ю бригады иракской армии, которые на деле подчиняются Корпусу стражей Исламской революции.

В конце июля правительство Ирака приняло решение о смене генерального директора министерства сельского хозяйства. Отправленный в отставку чиновник повел на штурм своего бывшего места работы боевиков "Катаиб Хизбалла". В перестрелке с полицией погибли три человека.

Премьер-министр Шиа ас-Судани, командующий вооруженными силами, отдал приказ о смещении командиров обеих бригад, распорядился отдать всех участников нападения под суд, и начать проверку в бригадах "Катаиб Хизбалла".