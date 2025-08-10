x
10 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
10 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

The Guardian: ЦАХАЛ ведет систематический огонь по жителям Газы, пришедшим за продовольствием

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 10 августа 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 11:22
The Guardian: ЦАХАЛ ведет систематический огонь по жителям Газы, пришедшим за продовольствием
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Британская газета The Guardian публикует расследование, в котором утверждается, что израильские военнослужащие систематически открывают огонь по жителям сектора Газы, которые пытаются получить продовольствие.

"Мы проанализировали видеозаписи, пули, медицинские документы, характерные ранения пострадавших в двух госпиталях, побеседовали с медиками, около 50 дней наблюдали за раздачей продовольствия и пришли к этому выводу", – пишет издание.

Согласно Guardian, в июне на пунктах раздачи продовольствия GHF стрельба была зафиксирована в течение 21 дня. Около 2000 палестинцев получили ранения. ЦАХАЛ признал, что стрелял по "подозреваемым" или открывал предупредительный огонь. Сообщается о начале проверки.

Цитируемые изданием эксперты заявляют: пули, найденные на месте или извлеченные из тел пострадавших, характерны для ЦАХАЛа. Даже если речь идет о предупредительном огне – это очень опасная практика, когда речь идет о большом количестве народа.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
