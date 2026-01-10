x
Ближний Восток

В Иране погиб высокопоставленный командир провластного ополчения "Басидж"

Иран
время публикации: 10 января 2026 г., 13:38 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 13:42
В Иране погиб высокопоставленный командир провластного ополчения "Басидж"
AP Photo/Hadi Mizban

В ходе столкновений с протестующими в иранском городе Захедан погиб высокопоставленный командир иранского провластного ополчения "Басидж" Фараджолла Шоштари.

По предварительным данным, его автомобиль попал в засаду в районе, где происходили наиболее ожесточенные стычки между силовиками и местными жителями. Группировка "Джайш аль-Адль" (действующая в этом регионе) или местные вооруженные группы могли стоять за этим нападением, однако официальный Тегеран чаще приписывает подобные действия "иностранным агентам".

Гибель Шоштари считается серьезным ударом по моральному духу "Басидж" в регионе, так как он отвечал за координацию действий ополчения в нестабильной провинции Систан и Белуджистан.

Ближний Восток
