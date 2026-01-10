Хаменеи привел КСИР в состояние беспрецедентной боевой готовности

Согласно данным британской газеты The Telegraph и других СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи привел Корпус стражей исламской революции (КСИР) в состояние беспрецедентной боевой готовности (даже выше, чем во время войны с Израилем в июне прошлого года, утверждают источники).

Высокопоставленные чиновники сообщают, что Хаменеи сейчас контактирует с КСИР гораздо теснее, чем с армией или полицией. Хаменеи убежден, что риск дезертирства в КСИР практически равен нулю, тогда как в других силовых структурах такие случаи уже были зафиксированы. Фактически он "вверил свою судьбу Корпусу".

Власти Ирана активировали свои секретные подземные ракетные объекты (так называемые "ракетные города") для противодействия внешним угрозам. Это происходит на фоне предупреждений со стороны Дональда Трампа о готовности США вмешаться.