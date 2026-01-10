В районе Бейрута, пострадавшем от обстрелов, произошло обрушение здания

В Бейруте, в районе Аль-Кафаат, произошло обрушение здания.

Этот район подвергался ударам ЦАХАЛа в ходе боевых действий против "Хизбаллы".

Здание находилось в зоне, которая ранее пострадала от обстрелов, что, вероятно, и привело к потере устойчивости конструкции. На данный момент подробностей о пострадавших или о том, было ли здание жилым в момент обрушения, не приводится. Ливанские службы спасения работают на месте происшествия.