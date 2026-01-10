Реза Пехлеви призвал иранцев к проведению еще двух ночей протестов

Сын свергнутого в 1979 году шаха Ирана Реза Пехлеви в видеообращении на фарси призывает к проведению еще двух ночей демонстраций против режима Исламской Республики и настоятельно рекомендует государственным служащим присоединиться к общенациональным забастовкам.

Пехлеви высоко оценил "мужество и стойкость" протестующих и призвал их продолжать "подрывать способность режима контролировать разрастающееся восстание".

Обращаясь к ключевым работникам транспортной и энергетической отраслей страны, он призывает иранцев вновь выйти на улицы в субботу и в воскресенье в 18:00, чтобы выразить протест против Исламской Республики и подготовиться к захвату ключевых городов.

Пехлеви также заявляет, что готовится вернуться в Иран.