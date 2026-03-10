МИД РФ: в результате удара в Исфахане был причинен ущерб российскому генконсульству

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 8 марта в иранском городе Исфахане" в результате атаки на расположенную неподалеку администрацию губернатора одноименной провинции пострадало Генконсульство России".

"В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм", – говорится в комментарии Захаровой.

Отметим, что в заявлении МИД РФ не сказано – кем был нанесен удар.