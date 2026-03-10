x
10 марта 2026
10 марта 2026
10 марта 2026
10 марта 2026
Ближний Восток

МИД РФ: в результате удара в Исфахане был причинен ущерб российскому генконсульству

Война с Ираном
Россия
время публикации: 10 марта 2026 г., 23:00 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 23:00
МИД РФ: в результате удара в Исфахане был причинен ущерб российскому генконсульству
МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 8 марта в иранском городе Исфахане" в результате атаки на расположенную неподалеку администрацию губернатора одноименной провинции пострадало Генконсульство России".

"В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм", – говорится в комментарии Захаровой.

Отметим, что в заявлении МИД РФ не сказано – кем был нанесен удар.

Ближний Восток
