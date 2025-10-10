Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана на побережье Персидского залива

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил перенести столицу из Тегерана на побережье Персидского залива, передает EFE.

"Сегодня у нас нет выбора, мы должны сделать это. Жизнь в Тегеране становится невыносимой", – сказал он в городе Бендер-Аббас, расположенном на берегу Персидского залива.

Среди причин переноса столицы президент назвал повышенный уровень загрязнения воздуха в Тегеране, проблему с грунтами, нехватку воды и интенсивное дорожное движение, отмечает "Интерфакс".

Побережье Персидского залива Пезешкиан считает лучшим местом для новой столицы, по его мнению такой вариант послужил бы торгово-экономическому развитию страны.

Пезешкиан уже обсудил вопрос о переносе столицы с руководителем Исламской республики Иран аятоллой Али Хаменеи.

Пресс-секретарь правительства Ирана Фатеме Мохеджерани сообщила, что в качестве места для новой столицы также рассматривается регион Макран, расположенный на берегу Оманского залива в провинции Систан-Белуджистан. Однако перенос столицы в тот район может быть осложнен тем, что значительная часть населения провинции составляют мусульмане-сунниты, в то время как в Иране господствует шиитское течение ислама.

Критики назвали предложение президента "нежизнеспособным".

Тегеран является столицей Ирана с 1786 года. Сейчас в городе проживает более 12 миллионов человек, а по некоторым оценкам, до 18 миллионов человек.