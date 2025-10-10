Американские военные формируют координационный центр для реализации сделки по Газе

США сформируют специальный координационный центр в рамках миссии по контролю за соблюдением достигнутого соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАСом, передает агентство Associated Press.

"Координационный центр будет укомплектован примерно 200 военнослужащими с опытом в сфере транспортировки, планирования, безопасности, логистики и инженерии", – сообщило агентство.

По данным источника AP, направляться непосредственно в сектор Газы американские военные не будут. Но они будут помогать контролировать выполнение соглашения о прекращении огня и переход к гражданскому правлению в Газе.

Согласно публикации AP, американские военные будут прикомандированы не только из Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), но и из других структур. Они уже прибывают в регион, чтобы начать работу по созданию этого центра.

Ранее было объявлено, что президент США Дональд Трамп приказал Центральному командованию США CENTCOM создать центр управления и контроля, который будет отвечать за всю координацию безопасности в секторе Газы.

Израильские СМИ сообщают, что американские военные будут участвовать в поиске тел похищенных израильтян, а также – координировать все иностранные силы, которые прибудут в Газу.

Структура будет базироваться в Израиле и возглавляться одним из высокопоставленных генералов.