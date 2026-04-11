11 апреля 2026
последняя новость: 19:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Американские эсминцы прошли через Ормузский пролив впервые с начала войны

время публикации: 11 апреля 2026 г., 17:43 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 18:17
AP Photo/Rafiq Maqbool

Два эсминца ВМС США прошли через Ормузский пролив. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на трех американских официальных лиц.

Это первый случай прохода американских военных кораблей через пролив со дня начала войны с Ираном.

В свою очередь, иранская сторона выступила с противоположным заявлением. В Тегеране утверждают, что американские суда якобы были вынуждены развернуться и уйти в обратном направлении после того, как иранские силы пригрозили нанести по ним удар.

Проход эсминцев осуществляется на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о начале операции по "очистке" Ормузского пролива от минных угроз и обеспечению свободы судоходства.

