11 апреля 2026
|
11 апреля 2026
|
последняя новость: 10:02
11 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Пресса

NYT: Иран не может очистить Ормузский пролив от собственных мин

Иран
Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 11 апреля 2026 г., 09:16 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 09:32
NYT: Иран не может очистить Ормузский пролив от собственных мин

Иран сталкивается с серьезными трудностями при попытке восстановить полноценное судоходство в Ормузском проливе. Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на американские официальные источники, Тегеран не может оперативно обнаружить и обезвредить морские мины, установленные иранскими силами в ходе войны.

По данным издания, хотя Иран оставил узкий коридор для прохода судов и танкеров (за право прохода по которому взимается пошлина), общая навигация в проливе остается крайне ограниченной. Основная проблема заключается в том, что мины устанавливались бессистемно.

Источники в разведке США отмечают, что неизвестно, вел ли Иран вообще документацию с указанием координат минных закладок. Ситуация осложняется тем, что многие мины являются дрейфующими – под воздействием морских течений они сместились, что делает их поиск и деактивацию практически невозможными без проведения полномасштабной международной операции. В статье подчеркивается, что расчистка морских минных полей технически является гораздо более сложной задачей, чем разминирование на суше.

