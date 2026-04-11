Fars: Иран принял решение начать переговоры с США в Исламабаде

Иранское информационное агентство Fars сообщает, что, несмотря на выдвинутые иранской переговорной группой "предварительные условия", было решено начать переговоры с США в Исламабаде.

В публикации утверждается, что Иран по-прежнему считает режим прекращения огня в Ливане "не реализованным в полной мере". Согласно позиции Тегерана, США обязаны "принудить Израиль к выполнению этих обязательств".

Ранее Иран выдвинул четыре основных и "не подлежащих обсуждению" условия для любого соглашения с США в ходе переговоров в Исламабаде, сообщают иранские СМИ.

Среди этих условий: сохранение полного контроля над Ормузским проливом, полная компенсация ущерба, причиненного войной, размораживание иранских активов и "устойчивое и ощутимое" прекращение огня в регионе.