Премьер-министр Пакистана прокомментировал предстоящие переговоры между США и Ираном

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф прокомментировал предстоящие переговоры между США и Ираном, которые должны начаться в столице Пакистана. Характеризуя важность момента для достижения постоянного соглашения о прекращении огня, он заявил: "Сейчас или никогда".

Пакистан выступает ключевым посредником в попытке стабилизировать двухнедельное перемирие, объявленное ранее на этой неделе.

Американскую делегацию в Исламабаде возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, в нее также входят Стив Виткофф и Джаред Кушнер.