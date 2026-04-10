x
10 апреля 2026
|
последняя новость: 22:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Премьер-министр Пакистана прокомментировал предстоящие переговоры между США и Ираном

Иран
Пакистан
Война с Ираном
время публикации: 10 апреля 2026 г., 22:28 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 22:49
Шахбаз Шариф
AP Photo/K.M. Chaudary

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф прокомментировал предстоящие переговоры между США и Ираном, которые должны начаться в столице Пакистана. Характеризуя важность момента для достижения постоянного соглашения о прекращении огня, он заявил: "Сейчас или никогда".

Пакистан выступает ключевым посредником в попытке стабилизировать двухнедельное перемирие, объявленное ранее на этой неделе.

Американскую делегацию в Исламабаде возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, в нее также входят Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Премьер Пакистана: Иран и США договорились о прекращении огня на всех территориях, включая Ливан