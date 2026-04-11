Переговоры в Пакистане могут быть продолжены завтра

Как сообщает CNN со ссылкой на пакистанский официальный источник, переговоры между делегациями США и Ирана в Исламабаде, вероятнее всего, затянутся до поздней ночи и могут быть продолжены в воскресенье, 12 апреля.

Иран выдвинул четыре основных и "не подлежащих обсуждению" условия для любого соглашения с США в ходе переговоров в Исламабаде, сообщают иранские СМИ. Среди этих условий: сохранение полного контроля над Ормузским проливом, полная компенсация ущерба, причиненного войной, размораживание иранских активов и "устойчивое и ощутимое" прекращение огня в регионе.

Иранское информационное агентство Fars сообщает, что, несмотря на выдвинутые иранской переговорной группой "предварительные условия", было решено начать переговоры с США в Исламабаде.