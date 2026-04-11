11 апреля 2026
|
11 апреля 2026
|
последняя новость: 20:45
Ближний Восток

Переговоры в Пакистане могут быть продолжены завтра

США
Пакистан
Война с Ираном
Иран
время публикации: 11 апреля 2026 г., 19:56 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 20:29
Переговоры в Пакистане могут быть продолжены завтра
AP Photo/Jacquelyn Martin, pool

Как сообщает CNN со ссылкой на пакистанский официальный источник, переговоры между делегациями США и Ирана в Исламабаде, вероятнее всего, затянутся до поздней ночи и могут быть продолжены в воскресенье, 12 апреля.

Иран выдвинул четыре основных и "не подлежащих обсуждению" условия для любого соглашения с США в ходе переговоров в Исламабаде, сообщают иранские СМИ. Среди этих условий: сохранение полного контроля над Ормузским проливом, полная компенсация ущерба, причиненного войной, размораживание иранских активов и "устойчивое и ощутимое" прекращение огня в регионе.

Иранское информационное агентство Fars сообщает, что, несмотря на выдвинутые иранской переговорной группой "предварительные условия", было решено начать переговоры с США в Исламабаде.

