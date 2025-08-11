Сирийские СМИ: ЦАХАЛ ночью действовал около Кунейтры
время публикации: 11 августа 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 09:01
Сирийский канал SyriaTV сообщает, что вечером 10 августа и в ночь на 11 августа силы ЦАХАЛа действовали в деревне Таранджа, расположенной недалеко от Кунейтры, на юго-западе Сирии.
Согласно указанному источнику, были задействованы примерно 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники. Проводились обыски, по всей видимости, с целью изъятия оружия.
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.