11 августа 2025
11 августа 2025
11 августа 2025
11 августа 2025
Ближний Восток

Сирийские СМИ: ЦАХАЛ ночью действовал около Кунейтры

Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 11 августа 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 09:01
Пресс-служба ЦАХАЛа

Сирийский канал SyriaTV сообщает, что вечером 10 августа и в ночь на 11 августа силы ЦАХАЛа действовали в деревне Таранджа, расположенной недалеко от Кунейтры, на юго-западе Сирии.

Согласно указанному источнику, были задействованы примерно 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники. Проводились обыски, по всей видимости, с целью изъятия оружия.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

Ближний Восток
