Сирийские СМИ: ЦАХАЛ ночью действовал около Кунейтры

Сирийский канал SyriaTV сообщает, что вечером 10 августа и в ночь на 11 августа силы ЦАХАЛа действовали в деревне Таранджа, расположенной недалеко от Кунейтры, на юго-западе Сирии.

Согласно указанному источнику, были задействованы примерно 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники. Проводились обыски, по всей видимости, с целью изъятия оружия.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.