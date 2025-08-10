В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, есть разрушения
время публикации: 10 августа 2025 г., 21:10 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 21:10
В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1, очаг залегал на глубине 11 км. Подземные толчки ощущались в Стамбуле и ряде других турецких городов.
В Балыкесире обрушилось здание.
Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции (AFAD) сообщило, что проводится оценка ситуации и разрушений.
