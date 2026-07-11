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Виндсерфинг. Израильтянка завоевала бронзовую медаль юниорского чемпионата мира

Спорт/важное
Парусный спорт
время публикации: 11 июля 2026 г., 08:10 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 08:10
Виндсерфинг. Израильтянка завоевала бронзовую медаль юниорского чемпионата мира
AP Photo/Carolyn Kaster

В Коста-Брава, Испания завершились юниорский и молодежный чемпионаты мира по виндсерфингу.

Израильтянка Ноа Корен завоевала бронзовую медаль юниорского чемпионата.

В юниорском чемпионате Гиль Штуб и Омри Лурия заняли 17-е м 18-е места.

В молодежном чемпионате Альба Клейн и Наама Палатник заняли 8-е и 9-е места.

В молодежном чемпионате Итамар Леви и Кфир Нов заняли 7-е и 8-е места.

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