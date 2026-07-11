Виндсерфинг. Израильтянка завоевала бронзовую медаль юниорского чемпионата мира
время публикации: 11 июля 2026 г., 08:10 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 08:10
В Коста-Брава, Испания завершились юниорский и молодежный чемпионаты мира по виндсерфингу.
Израильтянка Ноа Корен завоевала бронзовую медаль юниорского чемпионата.
В юниорском чемпионате Гиль Штуб и Омри Лурия заняли 17-е м 18-е места.
В молодежном чемпионате Альба Клейн и Наама Палатник заняли 8-е и 9-е места.
В молодежном чемпионате Итамар Леви и Кфир Нов заняли 7-е и 8-е места.
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