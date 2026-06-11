В результате иранского обстрела Бахрейна ранена 11-летняя девочка

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что в результате падения обломков перехваченного иранского БПЛА получила легкие ранения 11-летняя девочка. Ей была оказана помощь на месте.

В Манаме и в городе Хамад нанесен ущерб нескольким зданиям, падение обломков привело к возгоранию автомобилей.

Тем временем официальный представитель вооруженных сил Иордании сообщил, что ПВО королевства перехватили 20 запущенных из Ирана ракет. Согласно этому заявлению, пострадавших не было не был причинен ущерб.

Ранее Корпус стражей исламской революции объявил, что в рамках "карательной операции против агрессора" по авиабазе "Аль-Азрак" и расположенному на ней центру управления были выпущены 12 баллистических ракет.

Утверждалось, что уничтожены объекты базы, а также "большое количество боевых самолетов".