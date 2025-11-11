Генсек "Хизбаллы": "Израиль должен прекратить свои атаки на Ливан"

Генеральный секретарь ливанской террористической группировки "Хизбалла" Наим Касем выступил с речью, посвященной "Дню мучеников", в которой прокомментировал последние удары ЦАХАЛа по объектам террористов в Ливане.

Наим Касем начал с экскурса в историю. Он заявил, что в 1982 году целью вторжения Израиля на территорию Ливана было не предотвращение запуска ракет, а "оккупация Ливана и создание израильских поселений", а также напомнил, что в 2000 году именно "Хизбалла" вынудила Израиль вывести свои войска.

Он заявил, что организация основана на "идеях джихада, собственного достоинства и освобождения Палестины".

Наим Касем заявил, что и сейчас Израиль не выполняет взятые на себя обязательства, так как стремится "контролировать будущее Ливана". По его словам, США и Израиль вмешиваются в политические, военные и экономические дела Ливана. Кроме того, Вашингтон старается не допустить вооружения Ливана до уровня, который позволит стране противостоять агрессии.

Наим Касем заявил, что "Хизбалла" требует от Израиля вывести свои войска с территорий, южнее Литани, прекратить атаки и освободить заключенных.

Наим Касем также заявил, что "Хизбалла" является гарантом независимости Ливана.