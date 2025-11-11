В Ливане освобожден из тюрьмы сын Муаммара Каддафи Ганнибал

В Ливане выпущен под залог в 900000 долларов Ганнибал Каддафи, пятый сын свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи. Мужчина, которому недавно исполнилось 50 лет, находился в тюрьме с декабря 2015 года.

Он обвинялся в сокрытии информации об исчезновении Ливане в 1978 году влиятельного шиитского богослова Мусы ас-Садра. Отметим, что, когда это произошло, Ганнибалу было три года. Как утверждается, священнослужитель был перевезен в Ливию и убит по личному распоряжению диктатора.

Первоначально суд установил сумму залога за освобождение Каддафи-младшего в 11 миллионов долларов, однако несколько дней назад сумма была значительно сокращена. Адвокаты Каддафи сообщили, что он намерен покинуть Ливан и направиться в безопасное место.