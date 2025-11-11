Выборы в Ираке: важные решения, апатия избирателей

В Ираке проходят 11 ноября парламентские выборы – шестые с 2005 года. Их итоги будут иметь значение не только для страны, но и для региона в целом, поскольку один из главных вопросов касается попыток Ирана превратить Ирак в своего сателлита.

Борьбу за 329 мест в парламенте ведут 7700 кандидатов. Выборы проходят в состоянии относительной стабильности. По мнению экспертов, результатом этого может стать самая низкая явка за все время после свержения в 2003 году диктатора Саддама Хусейна.

Нынешнее правительство, возглавляемое Мухаммадом Шиа ас-Судани, сумело сохранить баланс между США и Ираном. Оно также смогло достичь успехов на пути преодоления экономического кризиса. В то же время центральную роль в иракской политике продолжают играть коррумпированные политические элиты.

Итог голосования может определить место страны в противостоянии суннитской и шиитской ветвей ислама, а также возможном военном конфликте Ирана и Израиля. Еще один важный вопрос – статус вооруженных ополчений, в том числе проиранской группировки "Аль-Хашд аш-Шааби", являющейся частью иранской армии.