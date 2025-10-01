x
01 октября 2025
01 октября 2025
01 октября 2025
01 октября 2025
Ближний Восток

Пентагон: США и партнеры сокращают военную активность в Ираке

время публикации: 01 октября 2025 г., 06:03 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 06:10
Пентагон: США и партнеры сокращают военную активность в Ираке
AP Photo/Brennan Linsley

Министерство войны США сообщило о переходе коалиции к следующему этапу в Ираке: военная активность будет сокращена, контроль передадут иракским силовым структурам.

В Вашингтоне отмечают, что решение принято совместно с правительством Ирака и объясняется "достигнутым успехом" в противодействии "Исламскому государству".

Соответствующие планы были утверждены в 2024 году.

В коалиции напоминают, что с 2021 года роль США в Ираке формально смещена к "совету, помощи и поддержке" местных сил в целях устойчивого разгрома ИГ, а дальнейшие корректировки зависят от оценки угроз.

