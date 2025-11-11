x
Ближний Восток
Ближний Восток

Аш-Шараа: Дамаск пока не будет вести диалог о присоединении к "Соглашениям Авраама"

США
Сирия
время публикации: 11 ноября 2025 г., 02:28 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 05:38
Аш-Шараа: Дамаск пока не будет вести диалог о присоединении к "Соглашениям Авраама"
Syrian Presidency press office via AP

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа в интервью Fox News после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что Дамаск пока не будет вести диалог о присоединении к "Соглашениям Авраама".

Аш-Шараа отметил: "Ситуация в Сирии отличается от стран, присоединившихся к соглашениям: у нас общая граница с Израилем, а Голанские высоты удерживаются с 1967 года".

В то же время аш-Шараа, что США при Трампе могут помочь подготовить условия для такого диалога в будущем.

Ахмад аш-Шараа заявил, что не обсуждал с Трампом свою деятельность в составе радикальных группировок, назвав это "делом прошлого".

Поездка аш-Шараа в Вашингтон была первым официальным визитом президента Сирии в США в истории.

После встречи президента Сирии и президента США в Белом доме министр информации Сирии Хамза аль-Мустафа объявил о возобновлении работы сирийского посольства в Вашингтоне после более чем десятилетнего перерыва. Американская сторона подтвердила это сообщение.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
В Белом доме прошли переговоры Трампа с президентом Сирии аш-Шараа
В Сирии предотвращены попытки покушения на президента аш-Шараа
Президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл с визитом в США
Госдеп США: президент Сирии исключен из списка террористов, подлежащих санкциям