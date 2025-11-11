Хуситы сообщили о прекращении военных действий против Израиля

Йеменские хуситы направили послание ХАМАСу, в котором сообщили о прекращении обстрелов Израиля и атак, направленных против международного судоходства в связи с достигнутым в секторе Газы прекращением огня.

"Мы пристально следим за ситуацией и объявляем, что, если сионистский враг возобновит атаки против Газы, мы возобновим военные операции в глубине его территории и восстановим блокаду израильской навигации в Красном и Аравийском морях", – говорится в послании, адресованном боевому крылу палестинской группировки.

О присоединении к войне ХАМАСа против Израиля хуситы объявили 19 ноября 2023 года, обещав атаковать суда, идущие в израильские порты. Однако их удары были значительно более масштабными, заставив многие судоходные компании отказаться от использования Суэцкого канала. Порт Эйлата был вынужден прекратить работу.

По заявлениям хуситов, в ходе операции были атакованы сотни судов. Последняя атака была зафиксирована 29 сентября. Она была направлена против шедшего под голландским флагом судна Minervagracht. Один член экипажа погиб, один был ранен.