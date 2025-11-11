x
11 ноября 2025
11 ноября 2025
11 ноября 2025
11 ноября 2025
Ближний Восток

Хуситы сообщили о прекращении военных действий против Израиля

Война с ХАМАСом
Йемен
Израиль
время публикации: 11 ноября 2025 г., 09:19 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 09:27
Хуситы сообщили о прекращении военных действий против Израиля
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменские хуситы направили послание ХАМАСу, в котором сообщили о прекращении обстрелов Израиля и атак, направленных против международного судоходства в связи с достигнутым в секторе Газы прекращением огня.

"Мы пристально следим за ситуацией и объявляем, что, если сионистский враг возобновит атаки против Газы, мы возобновим военные операции в глубине его территории и восстановим блокаду израильской навигации в Красном и Аравийском морях", – говорится в послании, адресованном боевому крылу палестинской группировки.

О присоединении к войне ХАМАСа против Израиля хуситы объявили 19 ноября 2023 года, обещав атаковать суда, идущие в израильские порты. Однако их удары были значительно более масштабными, заставив многие судоходные компании отказаться от использования Суэцкого канала. Порт Эйлата был вынужден прекратить работу.

По заявлениям хуситов, в ходе операции были атакованы сотни судов. Последняя атака была зафиксирована 29 сентября. Она была направлена против шедшего под голландским флагом судна Minervagracht. Один член экипажа погиб, один был ранен.

Ближний Восток
