11 октября 2025
11 октября 2025
Ближний Восток

Хуситы: "похоже, сионисты хотят вернуться в убежища"

Йемен
Хуситы
время публикации: 11 октября 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 08:00
AP Photo/Osamah Abdulrahman

После того, как ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана, член политбюро группировки "Ансар Алла" Хазам аль-Асад опубликовал угрожающий пост в сети X (ранее Twitter), обращенный к Израилю.

"Сионисты атакуют на юге Ливана под утро. Похоже, они хотят вернуться в убежища", – написал он.

Как сообщалось ранее, ВВС ЦАХАЛа под руководством Северного командования атаковали инфраструктуру террористическои организации "Хизбалла", в которои хранились инженерные средства, используемые для восстановления арсенала террористов на юге Ливана.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 октября 2025

ВВС ЦАХАЛа атаковали инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана