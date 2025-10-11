Хуситы: "похоже, сионисты хотят вернуться в убежища"
После того, как ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана, член политбюро группировки "Ансар Алла" Хазам аль-Асад опубликовал угрожающий пост в сети X (ранее Twitter), обращенный к Израилю.
"Сионисты атакуют на юге Ливана под утро. Похоже, они хотят вернуться в убежища", – написал он.
Как сообщалось ранее, ВВС ЦАХАЛа под руководством Северного командования атаковали инфраструктуру террористическои организации "Хизбалла", в которои хранились инженерные средства, используемые для восстановления арсенала террористов на юге Ливана.
