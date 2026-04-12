В Иране сообщается об аресте десятков человек, занимавшихся указанием целей для атак

Иранское агентство "Нур" сообщает, что службы безопасности Ирана ликвидировали шпионскую сеть, передававшую секретную информацию иностранным разведкам, в том числе – указывая цели для ударов.

"Арестованы 50 наемников и связанных с ними элементов, которые передавали врагу данные и секретных объектах, включая военные ключевую инфраструктуру, контрольно-проверочные пункты, места дислокации наших сил", – говорится в сообщении.

Как утверждается, изъято специализированное электронное оборудование, включая средства связи, в том числе – спутниковой, оружие и боеприпасы.