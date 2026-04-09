В Хайфе выявлена проиранская ячейка, планировавшая покушение на Беннета

Полиция и служба общей безопасности раскрыли масштабный заговор по устранению высокопоставленных лиц страны. Судебный запрет на публикацию подробностей этого дела был частично снят.

Центральным фигурантом дела является 22-летний житель Хайфы Ами Гайдаров. По данным следствия, он поддерживал связь с иранской разведкой с августа прошлого года. Гайдаров арендовал квартиру, которую превратил в секретную лабораторию: там он не только изготавливал взрывчатые вещества, но и проводил их испытания. В подготовке терактов ему помогали ещё четверо сообщников.

Предположительно, целью должен был стать бывший премьер-министр Нафтали Беннет. Хотя Гайдаров не назвал имя Беннета напрямую во время допросов, полиция установила цель, отследив передвижения подозреваемого. Помимо подготовки покушения, группа занималась шпионажем: Гайдаров фотографировал стратегические объекты, включая порт Хайфы, и фиксировал места падения ракет во время недавних обстрелов.

За выполнение заданий Тегерана подозреваемый получил около 70 тысяч шекелей, большая часть которых была выплачена в криптовалюте.

Спецслужбы отмечают, что это редкий и крайне опасный случай, когда иранской разведке удалось довести завербованных граждан Израиля от сбора информации до стадии производства взрывных устройств для совершения политического убийства.