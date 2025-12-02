x
Ближний Восток

Египет
ШАБАК
время публикации: 02 декабря 2025 г., 09:30 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 09:35
Египет отклонил предложения Израиля, встреча Зини с коллегой не принесла результатов
Noam Revkin Fenton/Flash90

Глава ШАБАКа Давид Зини встретился в Каире с руководителем египетской разведки Хасаном Рашадом, чтобы обсудить второй этап сделки о прекращении огня в секторе Газы и ряд других вопросов. Это первый государственный визит Давида Зини в качестве руководителя Общей службы безопасности.

Как сообщает издание "Аль-Ахбар", связанное с "Хизбаллой", встреча завершилась без ощутимых результатов: Египет противостоит израильскому плану восстановления Газы исключительно на контролируемых Израилем территориях к югу от города Газа.

Рашад во время встречи с Зини также высказал возражения Каира в отношении создания международных стабилизационных сил в секторе Газы, требуя гарантий полного прекращения атак Израиля. Египет также передал отказ ХАМАСа от разоружения в любой форме.

Ближний Восток
