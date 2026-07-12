Председатель парламента Ирана: "Эпоха односторонних соглашений закончилась"

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран больше не намерен соблюдать договоренности в одностороннем порядке.

"Эпоха односторонних соглашений закончилась. Мы предупреждали: выполняйте свои обязательства или заплатите цену. Реальность уже стучится в дверь", – написал Галибаф в социальной сети X.

К сообщению он приложил фрагмент пятого пункта меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Согласно этому положению, после подписания документа Иран обязался в течение 60 дней прилагать все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода торговых судов между Персидским заливом и Оманским морем.

Таким образом Галибаф дал понять, что считает Вашингтон нарушившим условия меморандума и связывает нынешние действия Ирана в Ормузском проливе с невыполнением американской стороной своих обязательств. Конкретно, какие положения соглашения, по его мнению, были нарушены, в публикации не уточняется.