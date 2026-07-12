Музей Джорджа Лукаса откроется в Лос-Анджелесе с бесплатным доступом для бедных местных жителей

22 сентября в Лос-Анджелесе откроется Lucas Museum of Narrative Art – Музей нарративного искусства, созданный автором "Звездных войн" Джорджем Лукасом и его супругой, предпринимательницей Меллоди Хобсон. Стоимость проекта составила около 1 миллиарда долларов.

В преддверии открытия музей объявил, что жители района с почтовым индексом 90037, расположенного в Южном Лос-Анджелесе, смогут бесплатно оформить годовые абонементы и посетить экспозицию еще до официального открытия. Именно на северной границе этого района, в парке Exposition Park, располагается музей.

По данным переписи населения, в районе 90037 проживают более 17 тысяч домохозяйств. Большинство жителей – представители латиноамериканского и афроамериканского сообществ, при этом около четверти населения живет за чертой бедности. Руководство музея подчеркивает, что стремится сделать его частью местного сообщества.

Площадь музея составляет около 28 тысяч квадратных метров, а окружающий его ландшафт занимает почти 5 гектаров земли. За благоустройство территории отвечала известный ландшафтный архитектор Миа Лерер, работавшая также над проектом стадиона SoFi Stadium. Само футуристическое здание спроектировал китайский архитектор Ма Яньсун.

В экспозиции представлено более 1300 экспонатов. Основу коллекции составляют архивы Lucasfilm, которые Джордж Лукас сохранил после продажи компании Disney в 2012 году за 4 миллиарда долларов. Среди авторов, чьи работы вошли в собрание музея, – Норман Роквелл, Джек Кирби, Роберт Крамб, Фрида Кало и художница Джудит Бака, известная своими масштабными настенными росписями, посвященными истории Лос-Анджелеса.