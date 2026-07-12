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Умер легендарный аргентинский футболист, участник двух чемпионатов мира

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 12 июля 2026 г., 09:05 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 09:14
Умер легендарный аргентинский футболист, участник двух чемпионатов мира
AP Photo/Bippa

11 июля на 90-м году жизни умер легендарный аргентинский футболист Антонио Убальдо Раттин.

Полузащитник был капитаном и легендой "Бока Хуниорс", в котором провел всю карьеру.

Он - четырехкратный чемпион Аргентины, фналист Кубка Либертадорес 1963 года, обладатель Кубка Аргентины 1969 года.

Антонио Раттин - двукратный серебряный призер чемпионатов Южной Америки, участник чемпионатов мира 1962 и 1966 года.

В 1966 году Антонио Раттин был капитаном сборной Аргентины.

Он -участник скандального инцидента в четвертьфинале чемпионата мира 1966 года. В матче против англичан Раттин был удален за грубые высказывания. Он отказался покинуть поле, а затем в знак протеста уселся на красную ковровую дорожку, предназначенную для королевы. С поля ег увели полицейские. По одной из версий, после этого инцидента ФИФА решила ввести желтые и красные карточки (по другой - после грубого матча чемпионата мира 1962 года).

В 2021 году Международная федерация футбольной статистики и истории включила Антонио Раттина во вторую символическую сборную Аргентины.

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