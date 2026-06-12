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Ближний Восток

Иран опроверг слухи о подписании соглашения с США; Трамп обвинил Тегеран во лжи

Иран
Война с Ираном
Дональд Трамп
время публикации: 12 июня 2026 г., 17:05 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 17:05
Иран опроверг слухи о подписании соглашения с США; Трамп обвинил Тегеран во лжи
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское информационное агентство Fars, ссылаясь на источник, близкий к тегеранской группе переговорщиков, опровергло появившиеся в СМИ сообщения о том, что в ближайшее воскресенье в Женеве состоится церемония подписания соглашения между США и Ираном.

На данный момент официальная дата подписания не объявлена.

На этом фоне Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Тегерана, обвинив его в утечке и искажении условий письменного соглашения, а также жестко прокомментировал недавний инцидент в Ормузском проливе.

"То, что они наговорили, включая их слабое и жалкое заявление о наличии сделки, не имеет ничего общего с действительностью. Очень бесчестные люди, с которыми приходится иметь дело. В отношениях с ними не существует такого понятия, как добросовестность. Поразительно!" – написал американский президент в своей соцсети Truth Social.

Ближний Восток
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