Президент Сирии Ахмад аш-Шараа после переговоров с президентом США Дональдом Трампом дал интервью газете Washington Post. Он сообщил, что его основная цель – налаживание отношений между Сирией и США, у которых много общих интересов.

Он отметил, что ситуация в Сирии влияет на весь регион, а стабильность связана с экономическим развитием, связанным с отменой санкций. Обсуждение этого вопроса продолжается уже несколько месяцев, но окончательное решение еще не принято.

Говоря об отношениях с Израилем, аш-Шараа подчеркнул, что принятое в 1974 году соглашение о прекращении огня соблюдалось 50 лет, пока Израиль не нарушил его после свержения Башара Асада. По его словам, действия Израиля в Сирии объясняются не соображениями безопасности, а стремлением к экспансии.

"Израиль утверждал, что его опасения связаны с присутствием иранских ополчений и "Хизбаллы". Мы выгнали и тех и других. Мы ведем прямые переговоры с Израилем, достигли на них прогресса. Но соглашение невозможно без отступления Израиля к линии, существовавшей до 8 декабря", – сказал он, добавив, что президент Дональд Трамп поддерживает эту точку зрения.

Коснулся глава государства и отношений с Россией. Он напомнил, что воевал с этой страной десять лет, и русские несколько раз сообщали о его ликвидации: "Однако нам нужна Россия как постоянный член Совета безопасности ООН, у нас есть общие стратегические интересы. Мы не хотим, чтобы России пришлось искать в Сирии другие варианты".

Говоря о возможной выдаче Россией своего предшественника, аш-Шараа заявил: "Вопрос о Башаре Асаде беспокоит Россию, а наши отношения с ней только начинаются. Мы сохраним наши права, ведь сирийцы требуют, чтобы Асад предстал перед судом".