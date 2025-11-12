Министр обороны Саудовской Аравии встретился с Рубио, Хегсетом и Виткоффом

Накануне запланированного на 18 ноября визита в США наследника саудовского престола принца Мухаммада бин Салмана Саудовскую Аравию посетила высокопоставленная американская делегация в составе государственного секретаря Марко Рубио, военного министра Пита Хегсета и специального посланника президента США Стивена Виткоффа.

Высокопоставленные руководители администрации Дональда Трампа провели переговоры с министром обороны королевства принцем Халидом бин Салманом. Как сообщает агентство SPA, обсуждались вопросы двусторонних отношений между дружескими странами, международные и региональные события, темы, представляющие обоюдный интерес.

Как сообщали ранее американские СМИ, в ходе предстоящего визита в США наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман намерен обсудить с президентом Дональдом Трампом вопрос о поставках королевству боевых самолетов F-35.

Также предполагается, что Трамп и принц Мухаммад подпишут оборонительное соглашение, напоминающее соглашение между США и Катаром. По этому договору, удар по Саудовской Аравии будет расценен как удар по США.

Королевство также заинтересовано получить доступ к американским технологиям, направленным на развитие мирной ядерной программы. В то же время принц Мухаммад не намерен нормализовывать отношения с Израилем, несмотря на то, что президент Трамп неоднократно заявлял о стремлении расширить соглашения Авраама.