На Синае в результате ДТП погибли трое дипломатов из Катара

В ночь на 12 октября стало известно, что в Египте, на Синайском полуострове, примерно в 50 км от Шарм аш-Шейха, где проходят переговоры по Газе, в результате ДТП погибли трое катарских дипломатов погибли и двое получили травмы.

Судя по имеющимся данным, их автомобиль перевернулся на повороте. Возможные причины аварии: высокая скорость или лопнувшее колесо. Сведений о причастности к аварии других транспортных средств не поступало.

Арабские СМИ со ссылкой на посольство Катара публикуют имена погибших: Хасан бин Джабер аль-Джабер, Абдалла бин Ганим аль-Хаярин, Сауд бин Тамер Аль Тани.

Пострадали Абдалла бин Иса аль-Куари и Мухаммад аль-Буанейн.

Посольство Катара сообщает, что дипломаты, погибшие в результате аварии на Синае, работали в офисе эмира. Они направлялись на праздничную церемонию в честь подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газы, которая состоится 12 октября в Шарм аш-Шейхе.