BBC: ХАМАС мобилизует тысячи боевиков, чтобы установить контроль над районами, покидаемыми ЦАХАЛом

Как сообщает BBC со ссылкой на источники в секторе Газы, ХАМАС призвал около 7000 боевиков из состава "сил безопасности Газы", чтобы вернуть контроль над территориями, покинутыми военнослужащими ЦАХАЛА в соответствии с условиями соглашения.

О мобилизации им сообщили по телефону, подчеркнув, что их задача – "очистка Газы от преступников и израильских коллаборационистов". Боевики уже начали появляться на улицах, часть из них в гражданской одежде, часть – в синей форме полиции сектора. Начались расправы и вооруженные столкновения.

Также назначены пять новых губернаторов, все они – выходцы из боевого крыла группировки. Некоторые из них в прошлом командовали бригадами.

В публикации отмечается, что такое развитие ситуации не стало сюрпризом для жителей сектора. Напомним, что согласно плану президента США Дональда Трампа, порядок на покидаемых ЦАХАЛом территориях должны поддерживать международные силы, но эти силы еще не сформированы.