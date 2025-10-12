Иран отверг приглашение Трампа принять участие в саммите в Шарм аш-Шейхе

Как передает агентство "Тасним" со ссылкой на информированные источники, Исламская республика Иран не примет участие в ближневосточном мирном саммите, который пройдет в египетском Шарм аш-Шейхе 13 октября. Президент США Дональд Трамп пригласил на него иранского президента Масуда Пезешкиана.

Сопредседателями саммита, призванного положить конец войне между Израилем и ХАМАСом, выступят президент США Дональд Трамп и президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси. На него приглашены лидеры более чем 20 государств, однако представителей Израиля и ХАМАСа на встрече не будет.

"Цель саммита – положить конец войне в секторе Газы, поддержать усилия по достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке, открыть новую страницу региональной безопасности", – говорится в заявлении канцелярии египетского президента.

Как ожидается, во встрече примут участие представители руководства Германии, Испании, Великобритании, Италии, Катара, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии.