x
12 октября 2025
|
последняя новость: 15:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 15:18
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран отверг приглашение Трампа принять участие в саммите в Шарм аш-Шейхе

Иран
Египет
Дональд Трамп
время публикации: 12 октября 2025 г., 14:18 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 15:03
Иран отверг приглашение Трампа принять участие в саммите в Шарм аш-Шейхе
AP Photo/Michael Gruber

Как передает агентство "Тасним" со ссылкой на информированные источники, Исламская республика Иран не примет участие в ближневосточном мирном саммите, который пройдет в египетском Шарм аш-Шейхе 13 октября. Президент США Дональд Трамп пригласил на него иранского президента Масуда Пезешкиана.

Сопредседателями саммита, призванного положить конец войне между Израилем и ХАМАСом, выступят президент США Дональд Трамп и президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси. На него приглашены лидеры более чем 20 государств, однако представителей Израиля и ХАМАСа на встрече не будет.

"Цель саммита – положить конец войне в секторе Газы, поддержать усилия по достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке, открыть новую страницу региональной безопасности", – говорится в заявлении канцелярии египетского президента.

Как ожидается, во встрече примут участие представители руководства Германии, Испании, Великобритании, Италии, Катара, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 октября 2025

ХАМАС не будет участвовать в подписании соглашения по Газе в Египте
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 октября 2025

Белый дом опубликовал расписание визита Трампа в Израиль и Египет