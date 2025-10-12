ХАМАС не будет участвовать в подписании соглашения по Газе в Египте
время публикации: 12 октября 2025 г., 09:46 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 09:53
Террористическая организация ХАМАС не будет принимать участие в "Саммите мира" в Шарм аш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газы.
Об этом агентству France-Presse заявил член политбюро ХАМАСа Хусан Бадран. Он подчеркнул, что ХАМАС действовал "через посредников из Катара и Египта", а потому представителей ХАМАСа не будет на церемонии официального подписания соглашения.
На данный момент премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не дал комментариев по поводу своего участия в саммите, где будет присутствовать президент США Дональд Трамп.