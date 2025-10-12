x
12 октября 2025
12 октября 2025
Ближний Восток

ХАМАС не будет участвовать в подписании соглашения по Газе в Египте

время публикации: 12 октября 2025 г., 09:46 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 09:53
AP

Террористическая организация ХАМАС не будет принимать участие в "Саммите мира" в Шарм аш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газы.

Об этом агентству France-Presse заявил член политбюро ХАМАСа Хусан Бадран. Он подчеркнул, что ХАМАС действовал "через посредников из Катара и Египта", а потому представителей ХАМАСа не будет на церемонии официального подписания соглашения.

На данный момент премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не дал комментариев по поводу своего участия в саммите, где будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

